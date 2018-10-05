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Hayvan haklarını gözetip huzur içinde yaşayalım‘

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Hayvan haklarını gözetip huzur içinde yaşayalım‘
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı, havyan haklarının tüm yönleriyle teslim edilmesi ve Hayvan Hakları Kanunu'nun Meclis'te bir an önce ele alınması temennisinde bulundu. Erdoğan, Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla dün anlamlı bir paylaşım yaptı. Hayvan hakları konusunda bir çağrıda bulunan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Hayvanların haklarını tüm yönleriyle teslim ettiğimiz bir dünyada dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayalım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Meclisimizin de bir an önce Hayvan Hakları Kanunu'nu layıkıyla ele almasını temenni ediyorum."
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Hayvan haklarını gözetip huzur içinde yaşayalım‘
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