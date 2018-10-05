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İkinci katı serası yapmış

Beylikdüzü'nde iki katlı bir binaya yapılan baskınında ikinci katın uyuşturucu serası olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 10:17
İkinci katı uyuşturucu serası yapmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü'nde iki katlı bir binaya düzenlediği operasyonunda ikinci katın uyuşturucu serası olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda binanın sahibi Ş.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve şarjör, 5 adet fişek, 369 gram uyuşturucu madde, 144 kök hint keneviri, 2 bin 144 gram satışa hazır hint keneviri, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ş.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İkinci katı uyuşturucu serası yapmış
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