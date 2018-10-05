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İzmir'deki operasyonunda flaş gelişme: 7'si yakalandı

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:17

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7'Sİ YAKALANDI

İzmir merkez olmak üzere ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Aranan 3 zanlının yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İzmir'deki FETÖ operasyonunda flaş gelişme: 7'si yakalandı
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