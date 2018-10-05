MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Batman'da 7 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bahçeli, "Onların isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık! Nerede doğup nerede görev yaptıklarını da bilmiyorduk! Allah şahit, hepsinin kahraman olduğundan eminiz" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Gök girsin kızıl çıksın ki, katiller doğdukları güne lanet edecekler" dedi.