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’nun şehit mesajına büyük tepki

ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Genel Başkanı Kemal 'nun, Batman'ın Gercüş ilçesinde 'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için attığı tweet başına bela oldu. Kılıçdaroğlu'nun şehitlere rahmet dilemesi sosyal medyada vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, söylemleriyle yaptıkları örtüşmeyen Kılıçdaroğlu'na ve CHP zihniyetine ateş püskürdü. PKK'nın siyasi kanadı ile ittifak yaparak HDP'yi Meclis'e sokan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tavırlarını sosyal medya kullanıcıları "Cumhurbaşkanı adayınız PKK'dan tutuklu Demirtaş'ı hapiste ziyaret edip, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız demedi mi? Barajı geçsin diye HDP'ye oy vermediniz mi? Grup başkanvekiliniz HDP ile gönül ittifakımız var demedi mi? Zaten CHP=HDP değil mi?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
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Kılıçdaroğlu’nun şehit mesajına büyük tepki
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