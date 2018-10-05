Kırmızı listede aranan teröristi ‘Yiğitler’ öldürdü

Mardin-Nusaybin
'de 6 Eylül'de öldürülen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon lira ödüllü listesinde aranan Mehmet Sait Sürer
olduğu ortaya çıktı.
Nusaybin ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince Bagok Dağı eteklerindeki Talliağılları mevkisinde kış üslenmesi için hazırlık yaptıkları belirlenen 2 terörist insansız hava araçlarıyla tespit edildi. 'Yiğitler' adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât Timleri'nce bölgede gerçekleşen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Atak helikopterleri ile Silahlı İHA'ların da katıldığı operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. MAVİ LİSTEDEKİNİN YERİNE...
Öldürülen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Botan Sahası 3'lü yürütme üyesi ve Mardin Eyalet sorumlusu 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edildi. Sürer hakkında 13 ayrı silahlı terör saldırısında 27 askerin şehit edildiği saldırıların emrini verdiği gerekçesiyle yakalama kararı vardı. Terörist Sürer'in 2 Mart 2017 günü Nusaybin'e bağlı Doğanlı köyünde 3 korumasıyla birlikte öldürülen, 1.5 milyonluk mavi listedeki Soro kod adlı Salih Kaplan'ın yerine gönderildiği bildirildi. ABD VE AB'DEN KINAMA
Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger birer açıklama yayımlayarak, Batman'daki hain saldırıyı kınadı.