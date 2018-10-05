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Mazlumların sesi bir lider

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Mazlumların sesi bir lider
Her uluslararası toplantıda Dünya mazlumlarının savunuculuğunu yapan Başkan , Esad rejiminin zulmünden kaçan milyonlarca masum için 'vicdanın sesi' oldu. Başkan Erdoğan, Suriyeliler'le her fırsatta görüşerek onlara milletin evi olarak gördüğü 'nin kapılarını açtı. Türkiye'nin lideri katliamlar karşısında sus pus oturan Batı dünyasına insanlık dersi verdi. Suriye'de kimyasal saldırı sonucu ikiz çocuklarını ve 40'a yakın akrabasını kaybeden Suriyeli Abdulhamid El Yusuf'un, Erdoğan'ı alnından öpmesi milyonlarca mazlumun dünya liderine şükranının ifadesiydi. 'de uçaktan atılan bir bomba nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını ve gözünü kaybeden Mamun Halid Nasır'ın 5 yaşındaki kızının "Benim gözlerimi alıp babama verin ki o beni sevebilsin" sözleri Başkan Erdoğan ve eşi 'ı da çok duygulandırmış, Erdoğan çifti aileyi Külliye'de ağırlamıştı. Emine Erdoğan da mesleki eğitim kursları ve özel projelerle Suriyeliler'e eğitim verilmesi ve istihdam sağlanmasına katkıda bulundu.

GÖNÜLLERİN SAHİBİ BİR ÜLKE
Suriyeliler, dünya sırt çevirirken kendilerine kucak açan bu koca yürekli halkın yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağını gösterdi. Suriyeli mülteciler Başkan Erdoğan ve Türk halkına her yerde şükranlarını sunuyor.
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Mazlumların sesi bir lider
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