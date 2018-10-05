Milli Savunma Bakanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, 4 Ekim Perşembe günü Batman'da askeri aracın geçişi sırasında bölücü teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Ailenin Elvankent'teki evinin önünde kurulan taziye çadırına gelen Akar ve komutanlar, şehidin acılı babası ve akrabalarına başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin ruhu için dua okunmasının ardından, Bakan Akar, taziye çadırında bulunanlara bir konuşma yaptı. Tüm güvenlik güçlerinin teröristlere karşı son derce saygıdeğer bir mücadele verdiğini belirten Akar, "Bu konuda büyük başarılar kazanılmakla beraber teröristler içeriden ve dışarıdan aldıkları desteklerden, hainlerle yaptıkları iş birliğinden dolayı varlıklarını sürdürüyorlar ama biz de diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Durmak, beklemek yok. İster tırlarla, ister vagonlarla neyle silah mühimmat verirse versinler, bunun bir sonu olmadığını teröristlerin başındakiler anladılar, aşağıdakiler de bunu anlayacaklar. Yapılan mücadele çok saygıdeğer bir mücadele. Şu anda dahi dağda, tepede yurt içinde, yurt dışında bu memleketin kahraman evlatları büyük fedakarlıkla mücadeleyi sürdürdüler, sürdürüyorlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin, gazilerimizin kanı yerde kalmayacak, mutlaka bunların hesabı soruldu, sorulmaya devam edilecek" şeklinde konuştu.

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