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Operasyon: 14 terörist ölü ele geçirildi

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Siirt'in Meydandere köyü kırsalında insansız hava araçlarıyla tespit edilen 3 terörist, Irak'ın kuzeyinde ise 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt merkez ve Tillo ilçesine bağlı 11 köyde teröristlerin kış hazırlığının engellenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra kapsamlı operasyon başlatıldı. Dadaşlar adlı JÖH Timleri ile güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda, Meydandere köyü kırsalında 'larla tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtında da 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri arasında kalan 65 köy ve mezrada ise ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Roketler adlı JÖH Timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyonlarda bir terörist ölü ele geçirildi.
Öte yandan Van'ın Gürpınar ilçesinde yakalanan bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda ilçeye bağlı Çepkenli köyü kırsalında operasyon başlatıldı. Teröristlere ait tespit edilen bir sığınakta 1 adet ABD yapımı M-16 piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 30 adet mermi, uyku tulumu, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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Operasyon: 14 terörist ölü ele geçirildi
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