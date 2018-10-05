Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PKK'nın Belçika'daki gösterilerini düzenleyen zanlıya tutuklama

'nın 'daki gösterilerini düzenleyen zanlıya tutuklama

'da, terör örgütü tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı sokak gösterilerini organize ettiği ileri sürülen zanlı, MİT ve Mersin Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 13:43
PKK'nın Belçika'daki gösterilerini düzenleyen zanlıya tutuklama

Terör örgütünün 'daki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Zerif Y'nin (44) Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir ikamete gittiği tespit edilen zanlı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zerif Y, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Terör örgüt içerisinde "Zarife" ismini kullanan zanlının, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri "haksız göstermek" ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği bildirildi.

Zanlının ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütü simgeleyen bez parçalarının asıldığı toplantılarda birçok kez konuşmacı olarak yer aldığı kaydedildi.

Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta
PKK terör örgütüne ait 2 sığınak ve çok sayıda malzeme imha edildi
İşte PKK'nın Sincar'daki üsleri! Böyle görüntülendiler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'nın Belçika'daki gösterilerini düzenleyen zanlıya tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN