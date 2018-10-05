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Provokatör avukata gözaltı

28. ’nde dün görülen DHKP-C duruşmasında olay çıkaran iki avukat gözaltına alındı. Avukatlardan Ömer Kavili’nin ’cü polislerin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 13:04
Provokatör avukata gözaltı

28. 'nce görülen DHKP-C duruşması esnasında Mahkeme Başkanı ile münakaşaya girdiği ve duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmaya davet edilen 'nin görevli personellere mukavemet gösterince duruşma salonundan dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

JANDARMAYI DARP ETTİ

Mahkeme tarafından tutulan olay yeri görgü ve tespit tutanağında, Avukat Kavili'nin dışarı çıkarıldığı esnada görevli jandarma astsubayının göğsüne yumruk vurduğu ve iki eliyle boğazını sıktığı belirtildi. Kavili'nin ardından duruşma salonunun çıkış kapısında yine görevli jandarma astsubayını iterek yere düşürdüğü kaydedildi.

SANIKLAR ZORLUK ÇIKARDI

Bu olay esnasında salonda bulunan sanıklardan slogan seslerinin yükseldiği ve mahkemeyi izleyenlerin de sloganlara dahil olduğu belirtildi. Duruşmaya ara verilmesi ardından salon boşaltıldı. Bunun üzerine salonda kalan sanıklar da dışarı çıkarılmamak için direndi.

YASAK OLMASINA RAĞMEN KAMERAYA ALDI

Ayrıca İstanbul Barosu'na kayıtlı adlı bir avukatın bu olayları yasak olmasına rağmen kamera kaydına aldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaşanan tüm bu olaylar ardından Ömer Kavili ve Nadide Özdemir adlı avukatlar bugün de devam eden duruşma için Silivri'ye geldikleri sırada Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Avukatlar hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ncs soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bilindiği gibi Avukat Ömer Kavili, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu polislerin avukatı olarak tanınıyor. Kavili 15 Temmuz öncesi birçok 'cü polisin sorgusuna girmişti.

Ayrıca FETÖ'ye yönelik 2014 yılında gerçekleştirilen operasyonlar esnasında Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırdığı videolarla hafızalarda kalan CHP'li vekil da Ömer Kavili'ye destek çıktı. Tanal attığı "Silivri'de dün yapılan Grup Yorum Davasının duruşmasında savunma yapan sanık konuşturulmadığı gibi Avukat Ömer Kavili yerlerde sürüklenerek duruşma salonundan çıkarmıştır.Bugün ise avukat Ömer Kavilli gözaltına alınarak avukatlık görevi engellenmiştir.Avukat olmadan adalet olmaz" tweetiyle dikkat çekti.

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Provokatör avukata gözaltı
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