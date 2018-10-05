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'da gözaltına alınan şüphelileri adliyede

'da düzenlenen / operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 11:00
Samsun'da gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyede

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun merkez, Bafra, Sinop ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda, daha önce örgüte bağlı müzahir kurumlarda çalıştıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alınmıştı. Dün işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş ve şüpheliler adli kontol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyette sorguları bugün tamamlandıkları belirtilen 3'ü kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyede
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