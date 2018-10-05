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Savcılık ve li milletvekilleri için fezleke hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 'li milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapma", 3 'li milletvekili hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 15:47
Savcılık HDP ve CHPli milletvekilleri için fezleke hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Ayhan Bilgen, Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve 'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirtildi.

FEZLEKENİN AYRINTILARI

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan milletvekilleri , Erdin Bircan ve hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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Savcılık HDP ve CHPli milletvekilleri için fezleke hazırladı
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