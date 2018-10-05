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propaganda yapan ’lılara şafak vakti baskın

’da da terör örgütü ’yı övücü paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 06:54
Sosyal medya propaganda yapan PKK’lılara şafak vakti baskın
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgüt 'ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekatında desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Özel Harekat Timleri koçbaşı ve levye ile kapıları kırarak içeri girdi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda dijital malzemelere ve şahısların cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıları üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı öğrenildi.
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Sosyal medya propaganda yapan PKK’lılara şafak vakti baskın
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