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Suç yuvası yıkılıyor

Giriş Tarihi: 5.10.2018
Suç yuvası yıkılıyor
Büyükşehir Belediye'si Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, grubunun Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkımına başladı. yıkım ekipleri, dün villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yere iş makineleriyle geldi. Ekipler, gerekli tertibatı aldıktan sonra daha önce gerçekleşen inceleme sonunda kaçak oldukları tespit edilen yapıları, balyozlarla yıkmaya başladı.
Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz'da operasyon yapılmış, Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiği tespit edilirken, 1 Ağustos'ta toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı vermişti. Yıkım için verilen 1 aylık sürenin 1 Ekim'de son bulmasıyla eşyaları taşınan yapılarda yıkım başladı.
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Suç yuvası yıkılıyor
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