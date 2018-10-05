Suç yuvası yıkılıyor

İstanbul
Büyükşehir Belediye'si Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Adnan Oktar
grubunun Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkımına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yıkım ekipleri, dün villanın bulunduğu Boğaz manzaralı yere iş makineleriyle geldi. Ekipler, gerekli tertibatı aldıktan sonra daha önce gerçekleşen inceleme sonunda kaçak oldukları tespit edilen yapıları, balyozlarla yıkmaya başladı.
Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz'da operasyon yapılmış, Oktar başta olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiği tespit edilirken, 1 Ağustos'ta toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı vermişti. Yıkım için verilen 1 aylık sürenin 1 Ekim'de son bulmasıyla eşyaları taşınan yapılarda yıkım başladı.