Suudi büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüştü. El Khereiji'nin, Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğuna ilişkin iddialar hakkında bilgilendirme yapması için çağrıldığı öğrenildi. Görüşmede Büyükelçiye, diplomatik ilişkileri düzenleyen belge olan Viyana sözleşmesi hatırlatılırken, işbirliği halinde sürecin yürütülmesi talebinde bulunuldu. El Khereiji, "Bilgi sahibi değiliz, araştırıyoruz. Aldığımız bilgileri aktaracağım" dedi. Salı günü nişanlısıyla birlikte Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Kaşıkçı için Türk ve Suudi yetkililerin temasları sürüyor. KONSOLOSLUKTAN AÇIKLAMA
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra kaybolduğu ileri sürülerek, "Gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içindeyiz" denildi.
Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif yazılar yazan Kaşıkçı yaklaşık bir yıl önce ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşmişti. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı ileri süren nişanlısı Hatice T. onun yönetim karşıtı çıkışları nedeniyle alıkonulmuş olabileceğini açıklamıştı. Kaşıkçı için temaslar devam ederken nişanlısı Hatice K. konsolosluk dışındaki bekleyişini devam ettirdi.