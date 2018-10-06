Afrin’de Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi açılıyor

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Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Tenzile Ana adını verdiği Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümü olan 7 Ekim'de Afrin
'de hizmete girecek. Ayrıca Tenzile Erdoğan Sağlık TIR'ı da Afrin'e götürülerek bölge halkına sağlık taraması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör unsurlarından arındırmak için Ocak 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından bölgede hayat normale döndü. Operasyonların hemen ardından bölgeye insani yardım götüren AK Parti Ankara İl Başkanlığı şimdi de Afrin'de yaşayan yetim çocuklar için kolları sıvadı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın talimatıyla bölgeye giden partinin Sosyal Politikalar Birimi savaştan kalan ve harabe durumda olan bir binayı yapılan tadilatların ardından yetim ve kültür merkezine dönüştürecek. DİNİ VE TARİHİ EĞİTİM
Şu an son rötuşların yapıldığı merkeze ise 7 Ekim 2011'de hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adı verilecek. AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Ahmet Özbek'in koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi'nde yetim çocuklara dini ve tarihi eğitimin yanı sıra rehabilitasyon desteği de sağlanacak. Merkezin açılışı Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıldönümü olan yarın yapılacak. MERYEMİN'E MOBİL HASTANE
Başka bölgelere de Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi inşa etmeyi planlayan AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Tenzile Erdoğan Sağlık TIR'ını da 18 bin insanın yaşadığı Meryemin bölgesine götürülerek sağlık taraması gerçekleştirilecek.