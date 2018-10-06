Ağabeye son bakış

Batman
'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu önceki gün şehit düşen 8 Mehmetçik, dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. KIRIKKALE:
Şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in (24) cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve binlerce vatandaş katıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin ikiz kardeşi Zekeriya Şen tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin babası Emrullah, annesi Ayşe, ağabeyi Uzman Çavuş Metin Şen güçlükle ayakta durabildi. Şehidin cenazesi Akçakavak Köyü Mezarlığı'na defnedildi. HAİNLER HALLERİMİZİ ÇALDI SAMSUN:
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29) için Ladik ilçesinde tören düzenlendi. Törende anne Fidase, baba Arif Göksu ile yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ taziyeleri kabul etti. Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen Nesrin Atağ, "Seninle yuva kuracaktık. Hayallerimizi, umutlarımızı aldı hainler ama ağlamayacağım. Öcün alınacak yiğidim" diye feryat etti. Şehidin cenazesi, Deliahmetoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin ağabeyi, tabutun başında ağlayan oğlu Halil Göksu'ya "Oğlum ağlamayacağız. Hainleri sevindirmeyeceğiz" dedi. ISPARTA:
Şehit 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehidin annesi Ayşe Hekim tören alanına sedye ile getirildi. Sağlık ekipleri, tören boyunca şehit annesinin yanından hiç ayrılmadı. Acılı anne, "Olmadı böyle oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Baba Hasan Hekim ile şehidin geçen ay evlendiği eşi Arzu Hekim tören boyunca metanetini korudu. Şehidin cenazesi Isparta Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. BİR OĞLUM DAHA VAR, O DA GELİYOR AMASYA:
Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın için memleketi Suluova ilçesinde düzenlenen törene şehidin eşi Dilek ile babası Niyazi, annesi Fatma, kardeşleri Sefa ve Merve ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin babası Niyazi Aydın, "Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim" dedi. Şehidin cenazesi Suluova Şehitliği'ne defnedildi. BALIKESİR:
Uzman Çavuş Okan Dinçer (29) Bigadiç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin annesi Arife, babası Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. AĞABEYE KAMUFLAJLI VEDA ESKİŞEHİR:
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenaze törenine askeri kamuflaj giyerek katıldı ve ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Reşadiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin babası Turan, annesi Nurcan, kardeşleri Burak ve Batuhan taziyeleri kabul etti. Ağabeyi izne gelince "Dönme, gidersen şehit olacaksın" diyen küçük Batuhan, ağabeyiyle son kez vedalaştı. İZMİR:
Batman'da şehit olan Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un cenazesi ikindi namazı sonrası, İzmir'in Bergama ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. DEVLETİN ZİRVESİ UĞURLADI
Batman'daki
kalleş saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Özgür Can İnce için dün Ankara'da askeri tören düzenlendi. Ahmet Akseki Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı. Şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce törene askeri üniformayla katıldı. Devlet erkanının saf tuttuğu cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit Uzman Çavuş Etimesgut Elvanköy Mezarlığı'na defnedildi. Murat ALHAN - Ferhat KAYA Rıdvan UYSAL- Ferhat LAP/
SABAH