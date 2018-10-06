AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı - Canlı

"AK Parti'nin daha uzun yıllar milletimize hizmet etmesini sağlama istiyoruz. Bu yüzden bayrağı hep gençlere devretmenin çabası içindeyiz. Buradan gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerden kendinizi AK Parti'nin ve onunla birlikte ülkemizin geleceğini en iyi şekilde hazırlamanızı istiyorum. Gençlerimizin her birinin emin sıfatı ile emanete sahip çıkacaklarına inanıyorum. Emanet duygusunun kaynağı doğrudan imandır. İman varsa eminlikten ve emanetten de söz edebiliriz. Yeni nesil olarak değerlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi en iyi şekilde hazmetmemiz gerekiyor."

"16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimlerimi milletimiz ile aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu. Milletimize hizmet vremek için daha çok çalışmalıyız. Sadece partimize oy verenlere değil tüm ülkedeki insanlarımıza kardeşimiz hizmet vermeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Milletimize layık olmak için daha çok çalışmalıyız. Milletimize sadece vefa değil, can borcumuz da var."

"TARİHİN EN BÜYÜK EKONOMİK SALDIRISINA MARUZ KALDIK"

"Çözmemiz gereken sorunlarımız elbette var. Seçimlerin hemen ardından zaten ekonomik reformlara başlamak için hazırlanmıştık. Fakat ekonomimize bildiğiniz gibi saldırmaya başladılar. Döviz kurunun bir anda böyle bir artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değildir. Bunu söylemekle asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız sadece bir durum tespitidir. 2 ayı bulmadan durumu kontrol aldık. Tarihin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldık. Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir."

"MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ"

"Milletimizi fırsatçıların insafına bırakmayacağız. Bu fırsatçılarla mücadele edip gereken yaptırımları uygulayacağız."

"Türkiye uluslararası kuruluşların boyunduruğuna giremez. Türkiye IMF borcunu sıfırlamış bir ülkedir. Ekonomik bağımsızlık olmadan, siyasi bağımsızlık olmaz. Biz büyümeye devam edeceğiz. Kendi ayakları üstünde yükselttiğimiz Türkiye'yi kimse diz çöktürtemez."

"Ben 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğurulmuştur. Biz buralara onların kanıyla geldik. Tüm milletimize başımız sağolsun demek istiyorum. O teröristler bilsin ki bunu en az 800 teröristle ödeyecekler.

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