Başkan Erdoğan Macaristan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan
'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Hafta sonunda AK Parti
teşkilatıyla Kızılcahamam'da bir araya gelerek yerel seçim
yol haritasını belirleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmesinde ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra AB ilişkileri ve mülteci sorunu ele alınacak. Erdoğan, ayrıca, Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda Türk ve Macar işadamlarına hitap edecek ve işadamlarına yatırım çağrısında bulunacak. KIZILCAHAMAM'DA YEREL SEÇİM KAMPI
AK Parti teşkilatı, 5 yıl aradan sonra bugün Kızılcahamam'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kızılcahamam'a geldi. Mart 2019 yerel seçimlerinde izlenecek yol haritasının belirleneceği kampın sloganı "Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet önce memleket" oldu. AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Kampta, yerel seçimlerin yanı sıra ittifak görüşmeleri, af tartışması ve ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek.