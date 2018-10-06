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’de adaylık savaşı başladı

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
CHP’de adaylık savaşı başladı
'de aday adaylığı başvuruları başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'in de aralarında olduğu birçok il ve ilçede belediye başkanlığı adaylığı için yoğun kulisler yapılıyor. Genel merkezde odaları bulunan bazı MYK üyeleri, kapalı kapılar ardında adaylık görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı de nabız yokluyor. Kurultay tartışmalarında İnce'den yana tavır alan bazı belediye başkanlarının aday gösterilmeme durumuna il yönetimlerinin büyük çoğunluğu sıcak bakmıyor.
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CHP’de adaylık savaşı başladı
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