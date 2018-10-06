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Eli kanlı Demirtaş cezaevinden çıkamaz

’nın katlettiği ve ’un aileleri, olaylarının yıldönümünde konuştu: Terör örgütü kanla besleniyor. Canımızı veririz ama bu vatanı asla

Özgür CEBE
GÜL KİREKLO ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Eli kanlı Demirtaş cezaevinden çıkamaz
'da olaylarının 4'üncü yıldönümünde, yoksul ailelere kurban eti dağıtırken 'lılar tarafından katledilen (16) ve 'un (25) aileleri SABAH'a konuştu. İşte acıları hiç dinmeyen ailelerin söyledikleri:

VAHŞET ÇAĞRISINI O YAPTI

HATİCE BÖRÜ:
"Yasinim yaşasaydı şimdi 20 yaşında olacaktı. Hayali bilgisayar mühendisi olmaktı. Şu anda üniversitede okuyor olacaktı. En çok da 'a öfkeliyim. Demirtaş'ın eli kanlıdır. Sadece Yasin'in değil, o gece hayatlarını kaybeden herkesin kanı vardır onun elinde. Elindeki kanla cezaevinden çıkamaz. O geceki çağrısını yapan odur. 2 elim bu dünyada da ahirette de yakasında.
Selahattin Demirtaş'ın çağrısı ile sırtlanlar dışarı çıktı. Vahşice öldürdüler oğlumu, kurşun, keser, satırla... Yetmedi yaktılar, yetmedi üzerinden arabayla geçtiler. Tam 2 gün oğlumu aradık. Perşembe sabahıydı hiç unutmuyorum. Salı günü kurban eti dağıtmak için çıktı, gelmedi. Perşembe sabahı haber geldi. Tanınmayacak haldeydi. Babası ayağındaki beninden tanıdı."

ÇOCUĞUNU HİÇ GÖREMEDİ

MEHMET GÖKGUZ:
"Acı ilk günkü gibi taze. 4 yıl oldu ama halen dün gibi. 'daki 8 şehidimize çok ağladık. Çünkü evlat acısının ne olduğunu ancak bu acıyı yaşayan bilir. Dün bizim evlatlarımızı katleden caniler, bugün asker kardeşlerimizi şehit edenlerdir. PKK tüm insanlığın düşmanıdır. Ariel Şaron gibi bebek katilidir. Kadınları dul, çocukları yetim bırakan bu hainlere asla boyun eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kazanan biz olacağız. Oğlum öldürüldüğünde gelinim hamileydi. Çocuğunun yüzünü bile göremedi. Bu katliamla insanların nefretini kazanmaktan başka ne elde ettiler? Terör örgütü kanla, kaosla besleniyor. Ama kana doymadılar. Mesele Kürt halkının hakları ve temsiliyeti değil. Dış güçlerin maşalığını yapmak... Biz canımızı veririz ama vatanımızı asla. Ülkemizi kimseye teslim etmeyeceğiz. 15 Temmuz'u nasıl unutmuyorsak 6-8 Ekim'i de aynı şekilde unutmayacağız."
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Eli kanlı Demirtaş cezaevinden çıkamaz
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