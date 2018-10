Emine Erdoğan global bir umut

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaliderlerinin eşleri geçen haftaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM) için ABD'de bir araya geldi. Yürüttükleri sosyal projeleri ele alan First Lady'lerden Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın yürüttüğü projelere destek ve tebrik geldi. Yabancı lider eşleri, Emine Erdoğan'ı sosyal proje, kadın, çevre ve çocuklar için 'global umut' olarak niteledi. Bu kapsamda Umut Koalisyonu tarafından insani yardım liderliği ödülü verilen Erdoğan, ABD ve Almanya'da dünyanın en fazla konuştuğu konulardan kadın ve çevre ile ilgili bir dizi görüşmeler yaptı. Fransa, Azerbaycan, İngiltere, Almanya ve Afrika ülkelerinden birçok first lady ile fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan, Türkiye 'nin çevre, kadın ve mültecilerle ilgili dünyanın en önde gelen ülkelerinden olma kararlılığı ile çalıştığına vurgu yaptı. Lider eşleri, ilgili konulardaki birlikte yapabileceklerini ele aldı.Ziyaret kapsamında çok sayıda görüşme yapan ve Türkiye'nin özellikle çevre ve mülteci politikalarını lider eşlerine anlatan Emine Erdoğan, Türkiye'deki projelerinden ve hayata geçirilmeye hazırlanan çalışmalardan da bahsetti. Özellikle 'sıfır atık ve kadın hastalıkları- kadına dair' projelerle, ABD ve Almanya'da takdir toplayan Emine Erdoğan, buralarda gerçekleştirdiği akademik ve bilimsel görüşmelerde konuyu uluslar arası alana taşıdı. Türkiye'yi çevre, sıfır atık ve mültecilere destek konusunda liderliğe taşımakta kararlı olduklarını anlatan Emine Erdoğan, uluslar arası fikir alış verişi ve güç birliği ile dünyayı güzelleştireceklerini aktardı. Emine Erdoğan lider eşlerinin kendisine yönelik 'global umut' sözlerinden onur duyduğunu belirtirken, Türkiye'nin her alanda lider ülke olmasını hedeflediklerini söyledi.