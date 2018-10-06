FETÖ’nün eski istihbarat müdürü 6547 defa ByLock’a girmiş

Uzun yıllar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik Şube Müdürü olarak çalışan eski polis şefi Yunus Dolar, 30 Ağustos 2016'da Erzurum'da gözaltına alınmıştı. Ardından etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanması hakkında itiraflarda bulunan Yusuf Dolar, eski emniyet istihbarat müdürü İbrahim Pala hakkında bilgi verdi. Pala'nın FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı da tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube'de çalışan İbrahim Pala hakkında FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iddianame düzenledi. İddianamede yer alan bilgilere göre FETÖ şüphelisi Pala'nın, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce firari olarak kaydının bulunduğu, bir yıl sonra Isparta'da kimlik kontrolü sırasında yakalandığı, alınan ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediğine yer verildi.

BYLOCK'A 6547 DEFA GİRİŞ YAPTI

İddianamede FETÖ itirafçısı eski polis şefi Yusuf Dolar, "Polis akademisinde ülkücü görüşe sahip iken mesleğe başladıktan sonra muhtemelen evliliğinin de etkisiyle cemaate dâhil olan bir devremizdir" beyanında bulunduğuna yer verildi. FETÖ şüphelisi Yusuf Dolar ile aynı devreden olduğunu, Yusuf Dolar'ın İstanbul Güvenlik Şube'de çalışırken, kendisinin İstanbul İstihbarat Şube'de çalıştığını söyledi. Dolar'ın hakkında verdiği ifadeyi ise kabul etmediğini beyan etti.

BYLOCK'TA PALA ADINI KULLANMIŞ



FETÖ şüphelisi Pala'nın havuz sorgusunda, resen emekliye ayrıldığı, KHK ile rütbelerinin alındığı ve kamudan ihraç edildiği kaydı bulunduğu, firari kaydının olduğu bilgilerinin olduğu belirtildi. FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemesi sonucu ByLock'ta isminin "PALA" olduğu belirlendi. Görüştüğü diğer FETÖ'cü kullanıcıların verileri incelendiğinde "Pla", "pal", "pala", "İbrahim Pala" olarak kaydettikleri tespit edildi.

HTS analiz kayıtlarında baz istasyonları ile ByLock kullanım zamanlarının örtüştüğü anlaşıldı. 2013 ile 2015 yılları arasında 6547 defa ByLock kullandığı da tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Pala hakkında FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını istedi.



HRANT DİNK DAVASINDA TANIK OLACAK!

1999-2006 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan İbrahim Pala, 2007-2008 yılları arasında Şişli Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008-2013'te Muğla İstihbarat Müdürlüğü yaptı. 2013'ten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne müdür yardımcılığında bulundu. 2014'te görevden alındıktan sonra Elmadağ Polis Meslek Yüksek Okulu'na tayin edildi. Altı aylık görev süresinden sonra kendi isteği ile Siirt Polis Meslek Yüksekokulu'nda göreve başladı. Ardından resen emekliye ayrıldı.

Hrant Dink davası ise 18-19-20 Aralık'ta üç gün boyunca yapılacak. İbrahim Pala'nın 20 Aralık'ta Hrant Dink davasında tanıklardan biri olarak dinlenmesine hükmedildi.