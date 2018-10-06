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Hulusi Akar: İster TIR’la ister vagonla versinler

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Hulusi Akar: İster TIR’la ister vagonla versinler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla, Batman'ın Gercüş ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin 'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akar asker üniforması giyen şehidin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce'ye başsağlığı diledi. Akar "İster TIR'larla, ister vagonlarla neyle silah, mühimmat verirse versinler, bunun bir sonu olmadığını teröristlerin başındakiler anladı, aşağıdakiler de anlayacak. Terör, terörist bitmeden bu mücadelede asla durmak yok" diye konuştu.
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Hulusi Akar: İster TIR’la ister vagonla versinler
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