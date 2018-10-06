Kritik illerde yerel seçimler... Anadolu'da adaylar belli olmaya başladı

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yerel seçimlerde banko olmayan, her partinin veya iki büyük partinin bıçak sırtı seçim kazandığı hatta özel nedenlerle "sorunlu" olan şehirlerde nasıl bir sonuç alınacağı merak ediliyor. Örneğin Adana, Mersin, Hatay veya Balıkesir.

SIRAYLA GİDELİM

Adana'da son 24 Haziran seçimlerindeki parti oylarını ölçü alırsak, durum şöyle; AK Parti 33,MHP: 11, CHP: 26, İyi Parti: 11, HDP: 13. 2014 yerel seçimlerinde ise çok farklı bir tablo vardı: MHP: 33, AK Parti:32, CHP: 25, HDP: 7.

Bu tablo MHP açısından hiç de parlak değil. Nasıl bir ittifak yapılacağı gerçekten merak ediliyor. MHP Adana adayı belli; mevcut belediye başkanı Hüseyin Sözlü. AK Parti'de ise ilk sırada eski Bakan Jülide Sarıeroğlu var. Ömer Çelik, geçen dönemin adayı Abdullah Torun ve il başkanı Fikret Yeni konuşulan isimlerden.

CHP'de ise ilk sırada iki ilçe belediye başkanı var. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin. HDP ve İP aday çıkarırsa başka, çıkarmazsa bambaşka bir tablo çıkar Adana'da karşımıza...

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