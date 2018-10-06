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/KCK’ya 6-7 Ekim darbesi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi müdürlükleri 7 ilde /KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 88 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet ve Jandarma İstihbarat, Terörle Mücadele Şubesi müdürlükleri koordinesinde 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıldönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. Risk analiz çalışması ile belirlenen 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 88 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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PKK/KCK’ya 6-7 Ekim darbesi
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