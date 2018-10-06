Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na şok tepki

Şehit yakınından 'na şok tepki

'de şehit evini ziyaret eden 'na bağıran şehit yakını, "Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 14:43
Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na şok tepki

'e bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen , önceki gün 'ın Gercüş ilçesinde 'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün baba evini ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Kılıçdaroğlu tam şehit evinden çıkış yaptığı sırada Şehit Neşet Gök'ün yakını Ahmet Şen bağırmaya başladı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Gök, "Senin ittifak yaptığın kişiler yeğenimi öldürdü" diye çıkıştı. Bu sırada korumalar ve partililer 'ü uzaklaştırmak isterken, şehidin amcası müdahaleye tepki gösterdi. Ahmet Gök'ü savunan şehit amcası, "Sıkmayın, canını acıtmayın" diyerek araya girdi. Ahmet Gök'ün uzaklaştırılmasıyla Kılıçdaroğlu aracına binerek diğer programa katılmak için sokaktan ayrıldı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na şok tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN