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Şehitlere saygı ve milli birlik yürüyüşü

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Şehitlere saygı ve milli birlik yürüyüşü
'ın Gercüş ilçesinde 8 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı terör saldırısı Batman'da protesto edildi.
Düşünce ve İnanç Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe 7'den 70'e binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş esnasında tekbirler getirilerek, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları atıldı. Güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. Atatürk Parkı'nda sonlanan yürüyüşte binlerce kişi güvenlik kuvvetleri için dua etti. Sason ilçesinde de bir araya gelen vatandaşlar, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı. Kars'ta ise taksiciler terör örgütüne tepki olarak 100 araçlık konvoy oluşturdu. Necdet ÇAKIR
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Şehitlere saygı ve milli birlik yürüyüşü
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