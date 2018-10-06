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Son dakika: 'dan açıklaması: Her şey kontrol ediliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü /'lı teröristlerin ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlara  ilişkin, "Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 12:56
Son dakika: Bakan Akar'dan Münbiç açıklaması: Her şey kontrol ediliyor

, Kızılcahamam'da düzenlenen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akar, terör örgütü /'lı teröristlerin ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirmesinin hatırlatılması üzerine, şunları ifade etti:

"Gerekli değerlendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar büyük bir hızla ve kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında. Her şey kontrol ediliyor."

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Son dakika: Bakan Akar'dan Münbiç açıklaması: Her şey kontrol ediliyor
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