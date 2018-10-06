Sözde kadın hakları savunucuları" Dayakçı İsmail"e karşı sessiz!

Programlarında kadına şiddete tepki gösteren televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı ortaya çıktı!

Fox Tv'de 'Çalar Saat' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın evliliği iki yılda bitti. Boşanma dilekçesinde, eşinin yüzüne yumruk atarak 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dediği bilgisine varıldı.

KADIN DERNEKLERİ SUSKUN

Her fırsatta çıktığı televizyon programlarında ve konuşmacı olarak katıldığı panellerde kadın hakları savunuculuğu üzerinden duyarlılık kasan Küçükkaya'nın imza attığı büyük skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken, sözde kadın hakları savunucusu dernekler ise kafasını kumma gömmüş vaziyette sessizliklerini koyuyorlar.