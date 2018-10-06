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Sözde kadın hakları savunucuları" Dayakçı İsmail"e karşı sessiz!

Türkiye günlerdir Eda Küçükkaya'nın, Fox TV sunucusu olan eşi 'yı mahkemeye verip "Bana şiddet uyguladı" demesiyle çalkalanıyor. İsmail Küçükkaya'ya sosyal medyada vatandaşlarda büyük tepki varken sözde kadın hakları savunucusu dernekler ise sessizliğini koruyor!

Giriş Tarihi: 6.10.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 21:17
Sözde kadın hakları savunucuları Dayakçı İsmaile karşı sessiz!

Programlarında kadına şiddete tepki gösteren televizyoncu 'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı ortaya çıktı!

İsmail Küçükkaya, karısını böyle tehdit etmiş

Fox Tv'de '' programını sunan televizyoncu İsmail Küçükkaya'nın evliliği iki yılda bitti. Boşanma dilekçesinde, eşinin yüzüne yumruk atarak 'şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dediği bilgisine varıldı.

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya'dan skandal sözlerine tepkiler dinmiyor

KADIN DERNEKLERİ SUSKUN

Her fırsatta çıktığı televizyon programlarında ve konuşmacı olarak katıldığı panellerde kadın hakları savunuculuğu üzerinden duyarlılık kasan Küçükkaya'nın imza attığı büyük skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken, sözde kadın hakları savunucusu dernekler ise kafasını kumma gömmüş vaziyette sessizliklerini koyuyorlar.

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Sözde kadın hakları savunucuları" Dayakçı İsmail"e karşı sessiz!
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