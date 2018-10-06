Terör örgütünün Mardin kolu kırıldı

Terör örgütü PKK
'ya yönelik amansız takip ve operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Kış ve bahar aylarında kırsalı PKK'ya adeta dar eden güvenlik güçleri, yaz döneminde de kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu. Mardin'de kış yapılanması için hareketlenen sözde üst düzey 3 terörist, İHA'nın takibi, SİHA ve Atak helikopterinin hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK'nın Mardin yapılanması bu son darbeyle çökertildi.
1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonla 'Medya' kod adlı kadın terörist Emine Kaya etkisiz hale getirildi. 1992 yılında Murat Karayılan
'la örgüte katılan terörist Emine Kaya'nın, 15 Ağustos 2016 tarihinde 4'ü polis 3'ü sivil olmak üzere 7 şehit ve 21 yaralının olduğu Bismil Bölge Trafik Müdürlüğüne bombalı araç saldırısı ile birçok eylemin talimatlarını verdiği öğrenildi. 4 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU
6 Eylül'de ise Mardin Nusaybin kırsalında SİHA ve Atak helikopterinin hava operasyonuyla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Aranan Listesinde 4 milyon lira ödülle aranan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer ile 'Şoreşger' kod adlı Mahmut Ağırman olduğu belirlendi. İŞBİRLİKÇİLERE GÖZALTI
Dünkü operasyonlarda da örgütle bağlantılı Mardin'de 13, Van'da 16, Elazığ'da 5, Malatya'da 8, İzmir'de 21, Erzurum'da 10 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de, Belçika'da terör örgütü PKK tarafından Türkiye aleyhine düzenlenen sokak gösterilerini organize ettiği öne sürülen 'Zarife' kod adlı zanlı Zerif Y., MİT ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı. Murat KARAMAN
/ SABAH 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Siirt merkeze bağlı Erenler mezrası kırsalında 2 teröristi öldürüldü. Aynı bölgede yapılan aramalarda bu teröristlere ait silah ve mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına yönelik hava harekatında İse 3 terörist öldürüldü. 68 TERÖRİST ETKİSİZ:
Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele harekatı kapsamında son 1 haftada yürütülen operasyonlarda 2'si sözde lider kadroda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.