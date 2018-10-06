Yerel yönetimde kadın sayısı artacak

AK Parti
, yerel seçim
lere kadınlarla damga vurmaya hazırlanıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, "Kadın belediye başkanı, belediye meclis üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. AK Parti Genel Merkezi'nde kadın teşkilatına yönelik bir çalıştay düzenlenecek. Bin 700 kadın teşkilat mensubunun katılacağı çalıştayın kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yapacak.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, çalıştayda teşkilattaki kadınlara 'sosyal medya ve seçmenle doğru iletişim' eğitimi vereceklerini söyledi.
Yerel seçimlerde kadın aday sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Çam şunları söyledi: "81 ile gidip mülakatlar yapacağız. Adaylarımızı belirlerken ehliyet ve liyakat sahibi olmalarını esas alıyoruz. Hem ilin, hem ilçenin yani yerelin sevdiği onayladığı hem de teşkilatımızla irtibatlı olan kadın adaylarımızın arkasında duracağız. Yerelde kadın yönetici sayısını, belediye başkanı, belediye meclis üyesi sayısını, belediye başkan yardımcılıkları sayısını artırmak gibi bir hedefimiz var" dedi.