Adaylar kasımda belirlenecek

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim
de nasıl bir kampanya yürütüleceği de kampta ele alındı. AK Parti
, yerel seçimler için adaylık başvuru takvimini kasım ayında başlatacak. Saha analizleri ve anketlerin değerlendirildiği toplantıda alınan karara göre aday gösterilecek isimlerde ehliyet, liyakat ve tevazu sahibi olma kriteri aranacak. Adaylar yerelde sevilen, karşılığı olan, davaya sahip çıkan, çalışkan ve vefalı isimlerden seçilecek. Belediyecilikte Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki ruhu ile hareket edilecek. Ana slogan belediyelerin "çamurdan, çöpten, çukurdan" kurtarılması olacak.