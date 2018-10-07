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Adaylar kasımda belirlenecek

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Adaylar kasımda belirlenecek
31 Mart 2019'da yapılacak de nasıl bir kampanya yürütüleceği de kampta ele alındı. , yerel seçimler için adaylık başvuru takvimini kasım ayında başlatacak. Saha analizleri ve anketlerin değerlendirildiği toplantıda alınan karara göre aday gösterilecek isimlerde ehliyet, liyakat ve tevazu sahibi olma kriteri aranacak. Adaylar yerelde sevilen, karşılığı olan, davaya sahip çıkan, çalışkan ve vefalı isimlerden seçilecek. Belediyecilikte 'ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki ruhu ile hareket edilecek. Ana slogan belediyelerin "çamurdan, çöpten, çukurdan" kurtarılması olacak.
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Adaylar kasımda belirlenecek
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