Başkan Erdoğan: Teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa gereğini yapar, kayyum atarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi.

Konuşmadan satır başları

15 Temmuz gecesi Ankara 149 şehit verdi. Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer Ankara. Şehitlerimizin kanını asla yerde koymadık, koymayacağız.

'TERÖRÜ TAMAMEN TÜRKİYE'DEN ÇIKARACAĞIZ'

Terör sorununu Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartmakta kararlıyız. Emniyet ve istihbarat birimlerimizi FETÖ'cü hainlerden temizlememizin ardından son 3 yılda büyük başarılara imza attık.

Yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonlarımız aralıksız sürüyor. 4 bin 584 teröristi etkisiz hale getirerek Afrin'i bölücülerin esaretinden kurtardık.

Bu kişiler tekrar sandıktan çıkacak olursa beklemeden anında gereğini yapıp kayyum atarız. Kandil'deki terör baronlarına kul, köle olanlara fırsat vermeyeceğiz.

Son günlerde yoğunlaşan ekonomik saldırıların hedefi de bellidir. Biz kuklaları da kuklacıları da çok iyi biliyoruz. Hiçbir tehdit ve şantajın 2023 hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz.