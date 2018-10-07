Başkan Erdoğan'dan talimat: İlk günden itibaren hemen yola koyulacaksınız

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Başkan Erdoğan'dan talimat: den itibaren hemen yola koyulacaksınız

Yardımcısı Fuat Oktay, Başkan 'ın kabinenin açıklanmasının ardından kendilerine, "den itibaren hemen yola koyulacaksınız." talimatı verdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 21:21
Başkan Erdoğan'dan talimat: İlk g��nden itibaren hemen yola koyulacaksınız

Yardımcısı Oktay, Kızılcahamam Toplu Açılış Töreni'nde, Erdoğan'ın konuşması öncesinde halka hitap etti. 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Kızılcahamamlıların kendilerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Oktay, vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın, 16 yıldır millete hizmet ettiğini vurgulayan Oktay, kendilerinin de Erdoğan'a yetişmeye, yükünü almaya çalıştıklarını dile getirdi.
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatı şöyle anlattı:

"Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, kabinemiz açıklanır açıklanmaz cumhurbaşkanımız bize bir talimat verdi, 'den itibaren hemen yola koyulacaksınız.' dedi. '100 Günlük Eylem Planları, geçiş süreci, hiçbir şey, hiçbir şekilde beklemeyecek. Hiçbir vatandaşımız hiçbir hizmetiyle ilgili aksaklığa uğramayacak. İçeriden veya dışarıdan, kimden gelirse gelsin hiçbir şey 'yi engellemeyecek, engelleyemeyecek, hakeme rağmen biz her türlü oyunu alacağız.' O talimatı yerine getirmeye çalıştık. Liderimizin, hızına yetişmeye çalışıyoruz."

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Oktay, 'nın hazırlandığını hatırlatarak, yatırımların ve bazı projelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Tamamlanan yatırımların Kızılcahamam'a hayırlı olması temennisinde bulunan Oktay, Kızılcahamam'a elleri boş gelmediklerini belirtti. Oktay, 2019'da verilecek izinle de daha güçlü bir Kızılcahamam için yürüneceğini sözlerine ekledi.

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Başkan Erdoğan'dan talimat: İlk günden itibaren hemen yola koyulacaksınız
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