Budapeşte’deki Gül Baba Müzesi, Erdoğan’ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, yarın başlayacak 2 günlük Macaristan ziyaretinde TİKA
tarafından restore edilen Gül Baba
Türbesi ve Müze projesinin açılışını yapacak. Başkent Budapeşte'de, Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alan Gül Baba Türbesi, 2014'te imzalanan protokolün ardından Türk - Macar ortaklığıyla restore edildi. Restorasyon kapsamında, türbenin onarımı, iç mekân ile çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca yeni bir Gül Baba Müzesi de türbenin yanına inşa edildi. Ziyaretçiler için kafeterya ve müze planlandı, ayrıca çeşitli etkinlik ve toplantıların düzenlenebilmesi için de toplantı salonları ile çok amaçlı salon yapıldı. 5 salondan olan müzede, Macaristan'da Osmanlı döneminde kullanılan objeler, dervişlerin kıyafetleri ve eşyaları sergilenecek. 3 DİLDE TANITIM
Osmanlı Macaristanı
'nda yaşamış Bektaşî büyüklerini temsilen silikon heykel ile Evliyâ Çelebi'nin dilinden Gül Baba'yı anlatan çizgi animasyon 3 dilde ziyaretçilere sunulacak. Türbenin hemen yakınında bulunan Gül Baba Sokağı aslına uygun bir şekilde yenilendi.