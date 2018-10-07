Emine Erdoğan AK Partili kadınlarla bir araya geldi

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Emine Erdoğan, teşkilat mensubu kadınlarla biraraya geldi. Cumartesi akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmaya Kadın Bakan ve Milletvekilleri, eşleri ve teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlar katıldı. Toplantıda Emine Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Yaptığı konuşmada, milletin teveccühüne mazhar olmuş vekil ve ailelerin sorumluluklarına değindi. 'Aldığımız terbiye bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil, 'ben daha ne yapabilirim?' sorumluluğunu gerektirir. Makamlar emanettir.' dedi. AK Parti'nin başarı hikayesinde kadın emeğinin özel bir yeri olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, 'kadınlar başarının ortağıdır' dedi. Artık toplumun yeni beklentileri olduğunun altını çizerek, kadınların siyasetin sert köşelerini yumuşatacak alanlara özel önem vermesini tavsiye etti.





Milletvekillerinden özellikle iki konuyu takip etmeleri ricasında bulundu. 2018 yılında etkin şekilde başlayan Sıfır Atık projesinin tüm illerde yerleşmesinin, belediyelerin bu sisteme uygun atık yönetimine geçmesinin önemine değindi. Öte yandan hayvanları koruma kanununun mecliste bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizdi. 'Mahlukatın her türü, bizim için hizmete layıktır. 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor Hadis-i Şerif.' dedi.

Emine Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi; 'Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir. İhtiyaçlarını gözetelim, yüreklerini hoş tutalım.'

Emine Erdoğan konuşmasının ardından teşkilat mensupları ile fotoğraf çektirdi.