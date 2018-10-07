Fahiş zamları Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet ettiler

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumunun kapısını son zamanlarda en çok dolardaki yükselişi bahane ederek haksız zam yapanlar yüzünden mağdur olan vatandaşlar çaldı. Onlarca şikayet alan kurum, başvuruları hızla sonuçlandırmak için gerekli birimlerle irtibata geçti.

VURGUNCULAR ŞİKAYET EDİLDİ

KDK'ye başvuru yapan vatandaşlar market, kantin, pazarlar ve dükkan sahiplerini şikayet etti.

Türkiye'nin dört bir yanından şikayet var

Türkiye'nin dört bir yanından KDK'ye çok sayıda şikayet ulaştı. Ankara'dan bir vatandaş çocuk bezi fiyatlarının dolardaki yükseliş bahane edilerek bir hafta içerisinde yüzde 50 zamlandığını belirtti. İstanbul Sultangazi'den KDK'ye başvuran başka bir vatandaş, ilçedeki marketlerde ürünlerin hızla zamlandığını, bu zamlar hakkaniyetli ise market sahiplerinin çalışanlarına da aynı oranda zam yapması gerektiğini ifade ederek, yetkililerden denetim yapmalarını istedi.

Trabzon'dan bir kişi ise yıl içerisinde zam yapılan dolmuş ücretlerine, sözde kriz sebep gösterilerek abartılı bir ek zammın yapılması nedeniyle yetkilileri göreve davet etti.

ÖĞRENCİLER DE GÖREV BİLDİ VE...

Haksız zamlar sadece yetişkinlerin değil, çocukların da tepkisini çekiyor. İzmir'den 10 yaşındaki öğrenci, okul kantinindeki tostun çok pahalı olduğu gerekçesiyle KDK'den yardım istedi. Başka bir vatandaş yerli ürünlerin bile aşırı pahalandığını, pazara, markete gidemediklerini dile getirdi.