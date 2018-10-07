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: Menbiç’te gereken yapılıyor

Savunma Bakanı , teröristlerin Menbiç çevresinde kazdığı çukurlarla ilgili konuştu: Tedbirler alındı. Her şey kontrol altında

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Hulusi Akar: Menbiç’te gereken yapılıyor
Milli Savunma Bakanı , YPG/PKK'lı teröristlerin Menbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlarla ilgili gelişmelere hâkim olduklarını ve bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Akar, "Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Bölgedeki gelişmelerle ilgili tedbir ve hazırlıklarımız üst safhada" dedi.
Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında soruları yanıtlayan Bakan Akar şöyle dedi: "Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında."
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Hulusi Akar: Menbiç’te gereken yapılıyor
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