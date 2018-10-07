Hulusi Akar: Menbiç’te gereken yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, YPG/PKK'lı teröristlerin Menbiç ilçe merkezinin etrafına kazdığı çukurlarla ilgili gelişmelere hâkim olduklarını ve bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Akar, "Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Bölgedeki gelişmelerle ilgili tedbir ve hazırlıklarımız üst safhada" dedi.
Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında soruları yanıtlayan Bakan Akar şöyle dedi: "Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bütün durum kontrol altında."