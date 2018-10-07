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‘Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldü’ iddiası

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
‘Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldü’ iddiası
'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittikten sonra sırra kadem basan Suudi muhalif gazeteci 'nın burada öldürüldüğü öne sürüldü. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasının içinde öldürüldüğü, daha sonra cesedi başkonsolosluktan çıkarıldı. Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdiği 2 Ekim tarihinde 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere geri döndükleri belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin 2 Ekim'de soruşturma açıldığını bildirdi.
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‘Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldü’ iddiası
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