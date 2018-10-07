Krıptolara deşifre baskını

İstanbul
Emniyeti Organize Suçlar Şubesi, FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması ve FETÖ'nün para kaynaklarını kesmek adına İstanbul, Kocaeli
ve Ordu
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin arasında; halen FETÖ adına faaliyet yürüten ve örgütün sözde Güngören eyaletinde görevli olan, sözde eyalet imamı, bölge imamı, ünite yapılanması, talebe yapılanması ve mütevelli esnaf yapılanmasına bağlı kişilerin olduğu belirtildi. Halen FETÖ adına faaliyetlerde bulunan ve "Örgütün Kripto Kaynakları" olarak adlandırılan 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli aranırken, yurt dışında oldukları saptanan 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden A.D.'nin mobilya mağazası sahibi olduğu, E.Ç.'nin unlu mamuller üzerine bir iş yerinin bulunduğu öğrenildi.