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Krıptolara deşifre baskını

FETÖ’ye mali kaynak sağlayan ve aralarında sözde eyalet imamı, bölge imamının yanı sıra “Örgütün Kripto Kaynağı” 7 şüpheli operasyonla yakalandı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Krıptolara deşifre baskını
Emniyeti Organize Suçlar Şubesi, FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması ve FETÖ'nün para kaynaklarını kesmek adına İstanbul, ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin arasında; halen FETÖ adına faaliyet yürüten ve örgütün sözde Güngören eyaletinde görevli olan, sözde eyalet imamı, bölge imamı, ünite yapılanması, talebe yapılanması ve mütevelli esnaf yapılanmasına bağlı kişilerin olduğu belirtildi. Halen FETÖ adına faaliyetlerde bulunan ve "Örgütün Kripto Kaynakları" olarak adlandırılan 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüpheli aranırken, yurt dışında oldukları saptanan 3 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden A.D.'nin mobilya mağazası sahibi olduğu, E.Ç.'nin unlu mamuller üzerine bir iş yerinin bulunduğu öğrenildi.
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Krıptolara deşifre baskını
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