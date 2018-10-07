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'lı teröristten "çocuk istismarı" itirafı

Güvenlik güçlerine teslim olan 'lı terörist, örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak ya alıştırılarak a maruz bırakıldığı itirafında bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 14:30
PKK'lı teröristten çocuk istismarı itirafı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tanık olduğu rezalete dayanamayarak kaçan ve 9 Eylül 2018'de teslim olan bir erkek teröristin itirafları, teröristlerin ana gelir kaynağı olan nun, gençleri uyuşturup ölüme göndermek yanında başka maksatla daha kullanıldığını gözler önüne serdi.

BİLİNÇLİ OLARAK UYUŞTURUCU VE İSTİSMAR

Teröristin ifadesine göre, bölücü terör örgütü , öncelikle kızlar başta olmak üzere çocukları bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getiriyor.

Bağımlılık, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlanıyor. Uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocuklar a uğruyor.

PKK/KCK terör örgütünün Türkiye genelinde faaliyetlerine dev operasyon

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PKK'lı teröristten "çocuk istismarı" itirafı
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