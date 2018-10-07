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Şehit yakınları böyle tepki gösterdi: Hangi yüzle geldin

Teröristlerin şehit ettiği Uzman Çavuş Neşet Gök’ün ’deki baba ocağına giden ’na şehit yakını tepki gösterdi: Hangi yüzle buradasın. Senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Şehit yakınları böyle tepki gösterdi: Hangi yüzle geldin
Genel Başkanı Kemal , dün 'de toprağa verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) babaevini ziyareti sırasında, protesto edildi. Kılıçdaroğlu evden çıkmak üzereyken A.Ş. adlı kişi, "İttifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi. Hangi yüzle geliyorsun?" diye bağırdı. Şehidin yakını olduğunu söyleyen A.Ş., polisler tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde çeşitli programları için Eskişehir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu kent girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı , CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, belediye başkanları ile çok sayıda partili karşıladı.
Kılıçdaroğlu buradan, Batman'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8 askerden olan ve dün Eskişehir'de toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Turan Gök, Kılıçdaroğlu'nu evin önünde karşıladı. Bir süre evde kalan Kılıçdaroğlu çıkmak üzereyken A.Ş. adlı kişi, "Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi. Hangi yüzle geliyorsun?" diye bağırdı. Şehidin yakını olduğunu söyleyen A.Ş., polisler tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, protestonun ardından şehidin babası Turan Gök ile birlikte evden çıktı. Kılıçdaroğlu, baba Turan Gök ile vedalaşırken "Vatan sağolsun" diyerek aracına binip ayrıldı.
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Şehit yakınları böyle tepki gösterdi: Hangi yüzle geldin
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