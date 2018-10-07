Sıfır atık atölyesine ziyaret...

Emine Erdoğan
'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Kızılcahamam'da çocuklara yönelik atölye çalışması yapıldı. Emine Erdoğan da "Sıfır Atık Sanat Atölyesi" etkinliğini ziyaret ederek, çocukların ürettiklerini inceledi, onlarla sohbet etti. 3 saatlik etkinliğe Emine Hanım
'ın torunları da katıldı. Ziyaretinin ardından Erdoğan Twitter hesabından, "AK Parti
, çevre duyarlılığının küçük yaşta başlayacağına inanan bir partidir" paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan dün ayrıca kadın bakanlar, kadın milletvekilleri, milletvekili eşleri ve teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, "Makamlar emanettir. Aldığımız terbiye makamlarla övünmeyi değil, 'Ben daha ne yapabilirim' sorumluluğunu getirir" dedi.