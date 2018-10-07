Son dakika haberi | Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? İşte merak edilenler

2 Ekim Salı günü evrak işlerini halletmek için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına giren Cemal Kaşıkçı, o günden beri ortada gözükmüyor. Kaşıkçı'dan hiçbir şekilde haber alınamazken Suudi gazeteci hakkında da çeşitli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Nişanlısı Hatice Cengiz'in yetkililere Cemal Kaşıkçı'dan haber alamadığını bildirmesi ile olayın üzerine gidilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma başlatmıştı. İstanbul Emniyeti'nin de Başsavcılık talimatı ile konuya müdahil olmasının ardından Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? sorusu dünya basını tarafından da yanıtı merak edilir bir soru olarak öne çıkarıldı. Dün gece Reuters'ın ismini açıklamadığı Türk yetkililere dayandırdığı son dakika Cemal Kaşıkçı öldürüldü ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? Son gelişmeleri sizler için derledik.

CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

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