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haberi | Kayıp Suudi gazeteci 'ya ne oldu? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? İşte merak edilenler

İstanbul’daki konsolosluğuna gittikten sonra kendisinden bir türlü haber alınamayan hakkında gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kaşıkçı'nın kaybolma ihtimalinin yanı sıra öldürülme ihtimali üzerinde de durulurken Suudi gazeteciye yönelik çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Peki, Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? Dünya ajanslarınından son dakika gelişmeleri duyurduğu olay ile ilgili son bilgileri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 12:43
Son dakika haberi | Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? İşte merak edilenler

2 Ekim Salı günü evrak işlerini halletmek için İstanbul'daki Başkonsolosluk binasına giren , o günden beri ortada gözükmüyor. Kaşıkçı'dan hiçbir şekilde haber alınamazken Suudi gazeteci hakkında da çeşitli gelişmeleri yaşanıyor. Nişanlısı 'in yetkililere Cemal Kaşıkçı'dan haber alamadığını bildirmesi ile olayın üzerine gidilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma başlatmıştı. İstanbul Emniyeti'nin de Başsavcılık talimatı ile konuya müdahil olmasının ardından Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? sorusu dünya basını tarafından da yanıtı merak edilir bir soru olarak öne çıkarıldı. Dün gece 'ın ismini açıklamadığı Türk yetkililere dayandırdığı son dakika Cemal Kaşıkçı öldürüldü ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? Son gelişmeleri sizler için derledik.

CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Konuya ilişkin detayları ilerleyen sayfalardan bulabilirsiniz.

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Son dakika haberi | Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu? Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü? İşte merak edilenler
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