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canlı yayında açıkladı: öldürüldü

Gazeteci Suudi Gazeteci 'nın Konsoloslukta öldürüldüğünü birkaç yerden teyit ettiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 13:30
Turan Kışlakçı canlı yayında açıkladı: Cemal Kaşıkçı öldürüldü

Günlerdir gazeteci arkadaşının akıbetini araştıran gazeteci bugün A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada " öldürüldü. Biz içeride misafirhanede olduğunu sonrasında da çıkarıldığını düşünüyorduk. Ancak birkaç yerden teyit ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Hepimizin başı sağ olsun. Biz gıyabi cenaze namazı için hazırlanıyoruz. Bundan sonra dünya vicdanı ve Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek." dedi.

Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı "Cemal Kaşıkçı öldürüldü"

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Turan Kışlakçı canlı yayında açıkladı: Cemal Kaşıkçı öldürüldü
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