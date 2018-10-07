Turan Kışlakçı canlı yayında açıkladı: Cemal Kaşıkçı öldürüldü

Günlerdir gazeteci arkadaşının akıbetini araştıran gazeteci Turan Kışlakçı bugün A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada "Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Biz içeride misafirhanede olduğunu sonrasında da çıkarıldığını düşünüyorduk. Ancak birkaç yerden teyit ettik. Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Hepimizin başı sağ olsun. Biz gıyabi cenaze namazı için hazırlanıyoruz. Bundan sonra dünya vicdanı ve Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek." dedi.

Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı "Cemal Kaşıkçı öldürüldü"

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