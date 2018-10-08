Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Binali Yıldırım TÜRKPA Mini Zirvesi'ne katıldı

'ne katıldı

Başkanı Yıldırım, "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında gerçekleştirilen 'ne katıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 21:42
Binali Yıldırım TÜRKPA Mini Zirvesi'ne katıldı

Başkanı , Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi () örgütüne Özbekistan ve Türkmenistan'ın da dahil olması için gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

YıldırıAntalyalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Başkanları üçüncü toplantısı kapsamında gerçekleştirilen TÜRKPA 'ne katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, TÜRKPA üyelerini 'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

TÜRKPA'da yer alan , , meclis başkanları olarak ortak bir hedef için toplandıklarını dile getiren Yıldırım, "Bu genç örgüt TÜRKPA'nın ülkelerimizin parlamentoları adına güzel hizmetleri başaracağına yürekten inanıyorum. Bu bir aile meclisi, atalarımızdan aldığımız mirası, bizden sonraki kuşaklara devretmeyi hedefliyoruz. Kısa sürede Özbekistan'ın tam veya gözlemci üye olması arzumuzdur, ortak hedefimizdir. Türkmenistan'ın da bir şekilde dahil olması için gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM'IN KABULLERİ

Yıldırım, Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla'yı ve Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'u kabul etti.

TBMM Başkanvekili 'un da katıldığı kabul, basına kapalı gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Binali Yıldırım TÜRKPA Mini Zirvesi'ne katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN