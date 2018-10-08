Biri evlat biri vatan ikisi de kıymetli

Batman
'ın Gercüş ilçesinde operasyona çıkan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu şehadete yür��yen şehit uzman çavuş Özgür Can İnce
'nin (26) Ankara'daki evine misafir olduk. UMUDUMDU O BENİM
Etimesgut Atakent Mahallesi'ndeki baba ocağına gittiğimizde şehidin annesi Sündüz İnce
ile karşılaştık. Acısı henüz çok taze olan şehit annesi bitap bir halde hem ağlıyor, hem de gelenleri gözüyle selamlıyordu. Eve buyur ettiler, girdik ama üst katlara değil kapıcı dairesinin bulunduğu apartmanın alt katına doğru ilerledik. Girişte koca bir Türk bayrağı ve şehidin duvara asılı çok sayıda fotoğrafı karşıladı bizi. Salon ve mutfağı aynı yerde barındıran odada oturduk. Ev küçük, mütevazi ama duvarlarının her köşesinde taşıdığı Türk bayrağı tablo ve çıkarmalarıyla manası devleşen bir yer. Sündüz anne, "Umudumdu o benim. Ben aç kaldım ama onu doyurdum. Gözümün nuruydu, işte bunca resmi bunun için astım. Biz de bir evlat iki vatan. İkisi de çok kıymetlidir, ikisiyle donattım garip yuvamı" diyor. Şehit annesinin duvarların dört bir yanındaki şehit oğlunun fotoğrafına bakıp "Senin için hayallerim vardı, sana düğün kuracaktım ama olmadı. Ne yapalım vatan daim olsun" sözleri orada bulunan herkesin yüreklerini dağlıyor. Evladının yasını, yarı baygın halde şehidin fotoğrafları arasında tutan Sündüz hanımın taziyeye gelenlere söylediği 'vatan sağ olsun' sözleri ise asil Türk analarının tarihe damga vurmuş dik duruşunu yeniden hatırlatıyor. VATAN SEVDASININ RESMİ
Şehit ailesinin isteği üzerine evin içinde fotoğraf çekmedik ancak şehidin evinde gördüklerimiz vatan sevdasının resmini çizdi bizlere. İki odalı şehit evinde duvarlarda boş yer yok. Evin her köşesi şehidin fotoğrafları ve Türk bayrağı ile donatılmış. İnce ailesi küçük ama her yanı vatanla bezenmiş yuvalarında derin ama gururlu bir yas tutuyor.