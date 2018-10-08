Bursa'da aranan 13 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, kentin farklı noktalarında uyuşturucu operasyonu yaptı.

Uyuşturucu madde satın aldıkları ve bulundurdukları ileri sürülen 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamında, şüphelilerin beyanları doğrultusunda M.A, Y.C. ve H.H.A. da yakalandı.

Sonradan yakalanan 3 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 110 uyuşturucu hap, 52 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş farklı miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.